Российский оппозиционер Гудков сбежал из РФ в Киев из-за преследований

Политик уверен, что уголовное дело против него было возбуждено исключительно, чтобы не допустить к участию в выборах.
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и прибыл в Украину.
Об этом политик написал в своем Telegram.
Гудков узнал, что его могут арестовать, если он останется в РФ.
"Несколько близких источников из окружения Администрации президента (России) сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", — говорит оппозиционер.
Он рассказал, что решение уехать из России поддержали родные и близкие, "в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".
Политик уверен, что уголовное дело против него было возбуждено исключительно, чтобы не допустить на выборы и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".
По словам российского оппозиционера, он посетит политическое ток-шоу украинского журналиста Евгения Киселева. Сам Киселев подтвердил эту информацию.
Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен". 1 июня к нему пришли с обысками и арестовали.
Напомним, что 31 мая российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали.