Российский оппозиционер Гудков сбежал из РФ в Киев из-за преследований

Политик уверен, что уголовное дело против него было возбуждено исключительно, чтобы не допустить к участию в выборах.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков покинул Россию и прибыл в Украину.

Об этом политик написал в своем Telegram.

Гудков узнал, что его могут арестовать, если он останется в РФ.

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента (России) сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом", — говорит оппозиционер.

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Он рассказал, что решение уехать из России поддержали родные и близкие, "в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".

Политик уверен, что уголовное дело против него было возбуждено исключительно, чтобы не допустить на выборы и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".

По словам российского оппозиционера, он посетит политическое ток-шоу украинского журналиста Евгения Киселева. Сам Киселев подтвердил эту информацию.

Дмитрий Гудков — экс-депутат Государственной думы, бывший координатор движения "Открытая Россия", лидер "Партии Перемен". 1 июня к нему пришли с обысками и арестовали.

Напомним, что 31 мая российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали.

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