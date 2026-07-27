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- Украина
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Российский "план терактов" провалился благодаря контрразведке СБУ — эксперт
РФ использует новые методы подготовки терактов в Украине, однако контрразведка СБУ действует на опережение.
Абсолютное большинство терактов, которые рф ежедневно готовит в Украине, проваливаются благодаря действиям на опережение контрразведки СБУ.
Об этом пишет политолог военнослужащий Кирилл Сазонов.
Политолог считает, что при отсутствии продвижений на фронте единственный шанс для России — попытаться расшатать Украину изнутри.
«Средства россияне бросают большие и пытаются применить новые схемы. От найма школьников до подбрасывания военным "бургеров со взрывчаткой". Но Служба разрушает абсолютное большинство планов еще до момента их реализации, потому что особенность контрразведки СБУ заключается в работе на опережение», — пишет Сазонов.
Эксперт подчеркивает, что современная война вышла за пределы окопов и контрразведка становится одним из ключевых элементов национальной безопасности.
«Перед зимой Россия точно попытается увеличить удары по мирному населению и инфраструктуре, вербуя новых наводчиков. Значение контрразведки в таких условиях переоценить сложно. Нынешний глава СБУ Александр Поклад известен именно как контрразведчик. И с ним во главе Служба, по всей видимости, будет еще больше внимания уделять этому направлению», — акцентирует политолог.
«Служба показала, что эффективная контрразведка способна не только реагировать на угрозы, но и формировать правила игры. Это одно из тех направлений, где Украина уже сегодня создает опыт, который внимательно изучают спецслужбы других государств», — резюмирует Сазонов.
Напомним, ранее стало известно, что в Чернигове СБУ задержала завербованную, которая передала военным бургеры из «Макдональдса» со взрывчаткой.