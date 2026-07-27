Российский "план терактов" провалился благодаря контрразведке СБУ — эксперт

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Абсолютное большинство терактов, которые рф ежедневно готовит в Украине, проваливаются благодаря действиям на опережение контрразведки СБУ.

Об этом пишет политолог военнослужащий Кирилл Сазонов.

Политолог считает, что при отсутствии продвижений на фронте единственный шанс для России — попытаться расшатать Украину изнутри.

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«Средства россияне бросают большие и пытаются применить новые схемы. От найма школьников до подбрасывания военным "бургеров со взрывчаткой". Но Служба разрушает абсолютное большинство планов еще до момента их реализации, потому что особенность контрразведки СБУ заключается в работе на опережение», — пишет Сазонов.

Эксперт подчеркивает, что современная война вышла за пределы окопов и контрразведка становится одним из ключевых элементов национальной безопасности.

«Перед зимой Россия точно попытается увеличить удары по мирному населению и инфраструктуре, вербуя новых наводчиков. Значение контрразведки в таких условиях переоценить сложно. Нынешний глава СБУ Александр Поклад известен именно как контрразведчик. И с ним во главе Служба, по всей видимости, будет еще больше внимания уделять этому направлению», — акцентирует политолог.

«Служба показала, что эффективная контрразведка способна не только реагировать на угрозы, но и формировать правила игры. Это одно из тех направлений, где Украина уже сегодня создает опыт, который внимательно изучают спецслужбы других государств», — резюмирует Сазонов.

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Напомним, ранее стало известно, что в Чернигове СБУ задержала завербованную, которая передала военным бургеры из «Макдональдса» со взрывчаткой.

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