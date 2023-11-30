Российский политик "усыновил" похищенную в Украине девочку и дал ей новое имя — омбудсман

Вывезенная из Украины 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации города российской армией.

Глава одной из российских политических партий 70-летний Сергей Миронов с супругой Инной Варламовой "усыновили" вывезенного из Украины ребенка. При этом россияне сменили имя и фамилию похищенной украинской девочки.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец со ссылкой на информацию российских пропагандистов.

По его словам, из открытых источников известно, что 10-месячная Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации российской армией. Оттуда ее вывезли в Россию якобы для "обследований и реабилитации". Впоследствии девочке сменили имя и фамилию — она стала "Мариной Мироновой".

Дмитрий Лубинец сообщил, что вместе с девочкой оккупанты забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко, судьба которого пока не известна.

“Ко мне как омбудсману Украины обратилась опекун родной сестры Маргариты. Женщина просила о содействии установления места пребывания Маргариты и оформления опеки над ней. Отмечу, что у Маргариты родная шестилетняя сестра и трехлетний брат. Шестилетняя сестра проживает с опекуном, а вот судьба брата Маргариты неизвестна. Он, как и девочка, находился в Херсоне. То есть, родных сестру и брата разлучили россияне”, — говорится в сообщении.

Дмитрий Лубинец напомнил, что усыновление украинских детей в РФ – незаконно.

“По международным и национальным нормам для того, чтобы иностранцы могли усыновить украинского ребенка, нужно сообщить Украину и получить согласие на усыновление. Однако Россия пытается обойти это и насильственно предоставляет украинским детям российское гражданство. Что тоже преступление! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую – это геноцид!" – написал он.

Омбудсман заявил, что по поводу усыновления Маргариты Прокопенко будет обращение в международные организации с призывом осудить принудительный вывоз и усыновление украинского ребенка и признать это преступлением геноцида. Дмитрий Лубинец также в очередной раз напомнит западным партнерам о необходимости способствовать возвращению домой украинских детей.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании фактов принудительной депортации более 19 тысяч украинских детей.

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