Угроза российского удара / © ТСН.ua

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На фоне усилившихся российских ударов по Киеву публичный анонс мероприятия с участием производителей беспилотников привлек внимание российских пропагандистов, которые распространили информацию о месте его проведения и опубликовали его координаты.

На это обратил внимание украинский блогер и писатель Дмитрий Калинчук (Вовнянко) в своём посте на Facebook.

Калинчук отметил, что на официальной странице Киевского авиационного института (КАИ) было опубликовано сообщение о дне открытых дверей с участием представителей компаний «Генерал Черешня» и «Lab418», а также анонсирована дискуссия с представителями оборонной отрасли.

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«А справа этот скан КАИ с радостью перепостил российский пропагандист Файтербомбер. И опубликовал координаты главного корпуса КАИ», — написал Калинчук.

Он раскритиковал организаторов мероприятия за публичное раскрытие информации о событии в условиях постоянных российских атак.

«Мне интересно, те, кто объявляет о проведении ТАКИХ мероприятий, вообще в курсе того, что происходит в стране? Им мало выставки БПЛА в Чернигове? Или обстрела Вишневого?» — отметил блогер.

Калинчук выразил обеспокоенность тем, что обнародование информации о подобных мероприятиях может создавать дополнительные риски для безопасности, особенно в условиях активных российских ударов по столице.

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Напомним, что в Вишневом после ночной российской атаки детонация взрывных устройств в месте попадания продолжалась несколько часов. Жителей призвали не выходить на улицу, не открывать окна и, по возможности, эвакуировать детей.

В The Wall Street Journal высказали предположение, что вторичные взрывы могут свидетельствовать о детонации боеприпасов, хранившихся на складе.

В Генштабе заявили, что объект, на котором произошли взрывы в Вишневом Киевской области, не принадлежит Вооруженным силам Украины.

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