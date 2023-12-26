Российский пропагандист рассказал о том, как "спасся от ДРГ" (видео)

Актер из РФ Иван Охлобыстин рассказал, как "попал под обстрел в зоне СВО". Мол, его спас бронежилет, который он не надевал несколько месяцев.

Видео обнародовал пропагандистский телеграмм-канал Mash.

Кроме того, жизнь россиянина якобы спас молитвослов.

"Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы – есть, ДРГ – нет… И действительно, вот, прилетело. Спас броник, собственно говоря, который я много месяцев не одевал", – поделился своими мыслями пропагандист .

Напомним, ярый путинист и российский пропагандист Иван Охлобыстин попал под обстрел на оккупированном Донбассе.

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