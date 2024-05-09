Российский пропагандист Жучковский ошеломил бредом о войне: что он сказал

Пропагандист призывает к геноциду украинцев.
Российский военный и пропагандист Александр Жучковский издает новую версию русской истории.
Об этом рассказал журналист Денис Казанский.
Россиянин рассказывает о том, во Второй мировой войне, Россия действительно воевала с украинцами.
" Украинцы – не братский народ, а враги. Цель России – полностью уничтожить украинский народ и ликвидировать всех украинцев", – написал пропагандист.
Казанский отметил, что сообщение можно оценивать как подстрекательство к геноциду.
"Так выглядит нацизм в XXI веке", – добавил он.
Напомним, военный эксперт спрогнозировал, что Россия может ударить по Украине сегодня, 9 мая, во время своего "победобеседания".
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