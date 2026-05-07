Российский ракетный удар по Мерефе унес еще одну жизнь

Ракетный удар по Мерефе 4 мая / © Олег Синєгубов

Количество жертв ракетного удара РФ по Мерефе на Харьковщине возросло до восьми. В больнице умер 59-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время атаки 4 мая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, медики до последнего боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось из-за тяжести травм.

«Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава ОГА.

Ранее было известно о семи погибших в результате российского обстрела Мерефы. Среди жертв — двое мужчин в возрасте 50 и 63 года, а также трое женщин в возрасте 41, 52 и 74 года. Впоследствии в больнице умер 68- и 59-летний мужчины. Еще более трех десятков человек ранены.

Напомним, в Мерефе на Харьковщине объявлен трехдневный траур по погибшим от удара «Искандером».

