Российский самолет Су-25 сбили украинские воины в Донецкой области — Зеленский

В субботу, 4 мая, воины 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

Об этом сообщил в традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в этот день было много работы у украинских защитников неба.

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"Харьков, Одесса, Днепровщина, Донетчина. Только к утру наши воины сбили уже 13 "Шахедов". В течение дня российские террористы применили восемь ракет разных типов, около 70 управляемых авиабомб против наших пограничных общин и позиций на фронте. Российское зло даже накануне Пасхи не умаляет своего стремления нести руины”, — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский также сообщил о длительном докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил о ситуации на фронтовых позициях, конкретных действиях подразделений на конкретных направлениях. Также президенту доложил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

В завершение президент Зеленский выразил надежду, что глобальный саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии, станет успешным, несмотря на попытки сорвать его проведение.

“Путин не хочет мира, он сумасшедший, и каждый день его государство делает что-то, чтобы это доказать. И чтобы преодолеть это зло, чтобы преодолеть войну, нам нужно максимальное единство мира. Сообща достигаем результатов”, — подытожил он.

Напомним, в ночь на 4 мая армия РФ совершила массированную атаку беспилотниками на Украину. В последний раз подобный удар был более месяца назад. Затем россияне уменьшали количество использования БпЛА.

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