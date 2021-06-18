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Российский сепаратизм на юге Украины и эскалация в Израиле. Пять новостей, которые вы могли проспать

Российский сепаратизм на юге Украины и эскалация в Израиле. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Секретарь СНБО Данилов заявил, что Российская Федерация накануне выборов "строит систему распространения своего сепаратистского настроения" на юге Украины, в частности в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Читать дальше ->
  • Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по военным объектам "ХАМАС" в Секторе Газа. Читать дальше ->
  • В Харькове количество отравившихся после посещения двух ресторанов японской кухни выросло до 34. Читать далее ->
  • В американском штате Аризона в четверг, 17 июня, мужчина устроил стрельбу из окна своего автомобиля. За 90 минут он успел ранить 13 человек в трех городах к западу от Феникса. Читать дальше ->
  • Ким Чен Ын заявил, что КНДР должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США. Читать дальше ->