- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 382
- Время на прочтение
- 2 мин
Российский "Шахед" нёс на Киев не только взрывчатку: что обнаружили после сбития (фото, видео)
Россияне решили соединить воздушную атаку с киберугрозой. На сбитом «Шахеде», летевшем на Киев, обнаружили несколько опасное для смартфонов украинцев.
Россияне направили в Киев беспилотник типа «Шахед», который кроме боевой части содержал агитационные открытки с опасным QR-кодом.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной «Мадьяр»).
Он отметил, что беспилотник у своих позиций сбили бойцы 427-го отдельного батальона СБС «Рарог». По словам командующего, россияне пытаются совмещать обстрелы с информационно-психологическим давлением.
«Террор тыловых городов Неньки дополняется еще и „психологической заботой“: сбитый над Украиной вечером 4 ноября „Шахед-агитатор“ нес на Киев подстрекательский агит-материал, еще и с ловушкой кибер-фишинга при переходе по QR-коду», — отметил Роберт.
Украинцев предостерегают не сканировать QR-коды с таких листовок — это ловушка врага для похищения персональных данных или заражения смартфона вирусом. На обнародованных фото изображения кода намеренно размыли из соображений безопасности.
Кроме того, командующий привел данные по потерям противника: в период с 1 по 4 ноября (по состоянию на 18:20) подразделения Сил беспилотных систем ликвидировали 2630 единиц живой силы врага.
Россия улучшает свои беспилотники — последние новости
Напомним, Россия может управлять ракетами и «Шахедами» в режиме онлайн через спутниковую сеть «Рассвет». Для полного покрытия Украины в Москве нужно вывести на орбиту 200–250 таких спутников.
Также мы писали, что русские дроны с модулем «Сусанин» самостоятельно ищут цели по картинке земли и способны лететь на сверхмалых высотах, минуя GPS-блокировку и средства РЭБ.