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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Российский "Шахед" нёс на Киев не только взрывчатку: что обнаружили после сбития (фото, видео)

Россияне решили соединить воздушную атаку с киберугрозой. На сбитом «Шахеде», летевшем на Киев, обнаружили несколько опасное для смартфонов украинцев.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Беспилотник

Беспилотник

Россияне направили в Киев беспилотник типа «Шахед», который кроме боевой части содержал агитационные открытки с опасным QR-кодом.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (позывной «Мадьяр»).

Он отметил, что беспилотник у своих позиций сбили бойцы 427-го отдельного батальона СБС «Рарог». По словам командующего, россияне пытаются совмещать обстрелы с информационно-психологическим давлением.

«Террор тыловых городов Неньки дополняется еще и „психологической заботой“: сбитый над Украиной вечером 4 ноября „Шахед-агитатор“ нес на Киев подстрекательский агит-материал, еще и с ловушкой кибер-фишинга при переходе по QR-коду», — отметил Роберт.

Русский дрон с опасным QR-кодом

Русский дрон с опасным QR-кодом

Украинцев предостерегают не сканировать QR-коды с таких листовок — это ловушка врага для похищения персональных данных или заражения смартфона вирусом. На обнародованных фото изображения кода намеренно размыли из соображений безопасности.

Русский дрон с опасным QR-кодом

Русский дрон с опасным QR-кодом

Кроме того, командующий привел данные по потерям противника: в период с 1 по 4 ноября (по состоянию на 18:20) подразделения Сил беспилотных систем ликвидировали 2630 единиц живой силы врага.

Русский дрон с опасным QR-кодом

Русский дрон с опасным QR-кодом

Россия улучшает свои беспилотники — последние новости

Напомним, Россия может управлять ракетами и «Шахедами» в режиме онлайн через спутниковую сеть «Рассвет». Для полного покрытия Украины в Москве нужно вывести на орбиту 200–250 таких спутников.

Также мы писали, что русские дроны с модулем «Сусанин» самостоятельно ищут цели по картинке земли и способны лететь на сверхмалых высотах, минуя GPS-блокировку и средства РЭБ.

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