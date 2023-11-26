Российский "Шахед" повредил Патриарший собор УГКЦ в Киеве: фото

Ударной волной повреждены двери и выбиты окна в храме.

Один из российских дронов-камикадзе, которыми государство-агрессорка атаковало столицу Украины на ночь 25 ноября, повредил Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

Об этом сообщили на официальном сайте Украинской греко-католической церкви.

Сбитый в Днепровском районе столицы недалеко от Патриаршего собора Воскресения Христова и резиденции Главы УГКЦ вражеский беспилотник вызвал повреждение храма. Ударной волной повреждены двери и выбиты окна в соборе.

“В результате дроновой атаки было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все вырвало”, — сообщил директор Строительной дирекции при патриархе УГКЦ Василий Букатюк.

Поврежденное окно в храме / Фото: Информационный ресурс УГКЦ

Повреждены окна в подвальном помещении храма / Фото: Информационный ресурс УГКЦ

Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора. Также пострадала и резиденция главы УГКЦ Святослава. В патриаршей резиденции и патриаршей курии повреждена фурнитура трех дверей.

На территории собора собрали много обломков беспилотника разного размера.

Обломки русского беспилотника / Фото: Информационный ресурс УГКЦ

Большие разрушения получила многоэтажка вблизи храма.

Напомним, в ночь на 25 ноября оккупационные войска России массированно атаковали Киев ударными беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась более шести часов.

Читайте также: