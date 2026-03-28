Российский «Шахед» ударил по роддому, где было много рожениц и младенцев: детали, фото

После атаки в роддоме сообщили, что временно прекращают плановую госпитализацию.

Атака на родильный в Одессе. / © Департамент здравоохранения Одесского городского совета

Дополнено новыми материалами

Российские беспилотники атаковали Одессу в ночь на субботу, 28 марта. В городе поврежден один из родильных домов.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Одесской ОВА.

«Повреждена гражданская инфраструктура города, а также медицинское учреждение — КНП „Роддом“ №5. Зафиксировано попадание в крышу здания заведения», — говорится в сообщении.

По данным департамента, на момент атаки в роддоме находились пациентки и медицинский персонал: 33 женщины (22 — роженицы), а также 19 младенцев.

«Благодаря оперативным действиям медики все своевременно эвакуированы до укрытия. В роддоме пострадавших нет», — добавили в пресс-службе департамента.

Впрочем, пока поврежденный во время родовой временно не будет принимать пациентов. Рожениц перевели в другие медучреждения. В то же время двое новорожденных госпитализированы в детской больнице.

ФОТО

В Одессе зафиксировали попадание в крышах одного из родильных домов. Фото: Департамент здравоохранения ОВА.

Как сообщалось, российские кафиры устроили адскую ночь в Одессе. По меньшей мере, один человек погиб. В нескольких районах города значительно поврежден жилищный фонд: в многоэтажках разрушены балконы, выбиты окна, произошло возгорание. В частном секторе горели жилые дома. Повреждены более 10 автомобилей.

