- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1725
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский «Шахед» ударил по роддому, где было много рожениц и младенцев: детали, фото
После атаки в роддоме сообщили, что временно прекращают плановую госпитализацию.
Российские беспилотники атаковали Одессу в ночь на субботу, 28 марта. В городе поврежден один из родильных домов.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Одесской ОВА.
«Повреждена гражданская инфраструктура города, а также медицинское учреждение — КНП „Роддом“ №5. Зафиксировано попадание в крышу здания заведения», — говорится в сообщении.
По данным департамента, на момент атаки в роддоме находились пациентки и медицинский персонал: 33 женщины (22 — роженицы), а также 19 младенцев.
«Благодаря оперативным действиям медики все своевременно эвакуированы до укрытия. В роддоме пострадавших нет», — добавили в пресс-службе департамента.
Впрочем, пока поврежденный во время родовой временно не будет принимать пациентов. Рожениц перевели в другие медучреждения. В то же время двое новорожденных госпитализированы в детской больнице.
ФОТО
Как сообщалось, российские кафиры устроили адскую ночь в Одессе. По меньшей мере, один человек погиб. В нескольких районах города значительно поврежден жилищный фонд: в многоэтажках разрушены балконы, выбиты окна, произошло возгорание. В частном секторе горели жилые дома. Повреждены более 10 автомобилей.