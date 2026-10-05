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Российский снаряд попал в автобус на границе Украины и Молдовы: что известно (фото)
В результате попадания рикошетом российского снаряда в автобус на пункте пропуска «Паланка — Маяки-Удобное» ранение получил пограничник, а работу КПП на границе Украины и Молдовы временно приостановили.
Утром 5 октября во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре снаряд попал в пассажирский автобус возле пункта пропуска на границе Украины и Молдовы.
Об этом сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.
По данным молдавских ведомств, около 09:38 в районе пункта пропуска «Паланка» в результате удара о землю рикошетом снаряд пробил стоящий у шлагбаума рейсовый автобус. В результате взрыва повреждены транспортное средство и кабина контроля.
В результате инцидента незначительные ранения получил сотрудник Пограничной полиции Молдовы. Других пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.
В автобусе частично повреждены окна. К счастью, в этот момент в салоне никого не было.
Из-за чрезвычайного события работу пункта пропуска «Паланка — Маяки-Удобное» полностью приостановили.
Пограничная полиция совместно с Таможенной службой Молдовы продолжает мониторить ситуацию и находится на постоянной связи с украинскими коллегами. Граждан призывают воздержаться от поездок в этот район, а в случае опасности или обнаружения обломков сразу обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее мы писали о том, как в Молдове из аэропорта Кишинева 2 октября эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва.
Напомним, в Молдове в районе Орхей неподалеку от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть вечером 30 сентября взорвался беспилотник.