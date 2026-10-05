Российский снаряд попал в автобус на границе Украины и Молдовы: что известно (фото)

Снаряд упал вблизи пограничного пункта «Паланка» / Фото: ipn.md

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Утром 5 октября во время очередного российского удара по украинской инфраструктуре снаряд попал в пассажирский автобус возле пункта пропуска на границе Украины и Молдовы.

Об этом сообщила Пограничная полиция Республики Молдова.

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По данным молдавских ведомств, около 09:38 в районе пункта пропуска «Паланка» в результате удара о землю рикошетом снаряд пробил стоящий у шлагбаума рейсовый автобус. В результате взрыва повреждены транспортное средство и кабина контроля.

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В результате инцидента незначительные ранения получил сотрудник Пограничной полиции Молдовы. Других пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

В автобусе частично повреждены окна. К счастью, в этот момент в салоне никого не было.

Автобус, поврежденный в результате российских атак, на пункте пропуска у границы с Молдовой / © Новини.LIVE

Автобус, поврежденный в результате российских атак, на пункте пропуска у границы с Молдовой / © Новини.LIVE

Из-за чрезвычайного события работу пункта пропуска «Паланка — Маяки-Удобное» полностью приостановили.

Пограничная полиция совместно с Таможенной службой Молдовы продолжает мониторить ситуацию и находится на постоянной связи с украинскими коллегами. Граждан призывают воздержаться от поездок в этот район, а в случае опасности или обнаружения обломков сразу обращаться в экстренные службы по номеру 112.

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Ранее мы писали о том, как в Молдове из аэропорта Кишинева 2 октября эвакуировали пассажиров и персонал из-за угрозы взрыва.

Напомним, в Молдове в районе Орхей неподалеку от автодороги между населенными пунктами Иванча и Бренешть вечером 30 сентября взорвался беспилотник.

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