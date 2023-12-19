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Российский солдат пожаловался на низкий уровень обеспечения штатным вооружением (перехват ГУР)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Российский солдат пожаловался на низкий уровень обеспечения штатным вооружением (перехват ГУР)

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Тем временем россияне усиливают охрану государственной границы в Курской области.

Военнослужащий Западного ВО России, привлеченный к выполнению задач по усилению охраны государственной границы на территории Курской области, рассказал о низком уровне обеспечения штатным вооружением и военной техникой, в частности отсутствием проведения ремонта поврежденной техники.

Об этом свидетельствует перехват украинской разведки.

"У вас только БМП одна сломана, да? Ох**ты! Весело. Знаешь зато там все говорят, что техника вся новая", — говорит россиянин.

Ранее в России во время так называемой "Прямой линии" с Владимиром Путиным людей больше всего интересовали результаты войны в Украине. Что отвечал на вопрос глава Кремля, читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, ранее сообщали, что россияне массово пишут письма Путину, в которых жалуются на "мясные штурмы".

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Дата публикации
Просмотры
130
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