Российский солдат высмеял "побратима" во время обстрела (видео)

Военный, пытавшийся спасти свою никчемную жизнь, только что подписал контракт с Минобороны РФ.

Военная армия РФ записала красноречивое видео во время обстрела. На кадрах напуганный захватчик ползет на гору, без малейшего понимания происходящего.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Российский солдат записал видео во время обстрела

"Россия никогда не станет на коленях перед Западом!". Разве что только в Украине", – заметил он.

Оккупант от страха карабкается на "Печерский холм" верх, шутит Бутусов, слабо понимая, что происходит.

"Ничего лучше, чем дать тому сигарету и пойти дальше, автор видео не придумал. Только высмеял военнослужащего, только заключившего контракт, который пополз своей дорогой на Афон", — подытожил журналист.

Ранее на Бахмутском направлении был ликвидирован очередной российский захватчик. В момент, когда кафир именно хотел справиться с необходимостью, с ним очень быстро расправился украинский дрон.

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