Российский стыд: Politico признало Путина "неудачником года"

Медиа-организация Politico составила рейтинг самых влиятельных людей Европы в 2022 году. В их числе президент России Владимир Путин. Его издание объявило "неудачником года".

Причиной этому, считает Politico, его провал в Украине, повлекший за собой потерю репутации не только в мире, но и в самой РФ.

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли осуществится. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Это привело Россию к стране третьего уровня, неспособной победить противника, которого она недооценивала и презирала. Упрямство Путина означает, что война, скорее всего, затянется… Неспособность Путина осуществить свою мечту не означает, что он больше не будет кошмаром для своих соседей. Ненадолго угрожавшие Киеву войска едва удерживаются на востоке страны", — отмечает Politico.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский был признан изданием самым влиятельным человеком Европы 2022 года.

В материале, посвященном Зеленскому, говорится:

"Только посмотрите, как европейские лидеры бегут в Киев, чтобы сфотографироваться с 44-летним мужчиной в его культовой оливково-зеленой футболке. Стоя рядом с ним, политики стремятся быть замеченными. Зеленский убедил остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — в это немногие верили во вторжение России в феврале", — отмечает Politico.

Напомним, что американский журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины" персоной 2022 года.

Ранее по версии израильского издания The Jerusalem Post Зеленский возглавил список 50 самых влиятельных евреев мира.