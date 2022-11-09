Российский стыд: РФ отправила в Тегеран затрофеенные в Украине NLAW и Javelin в обмен на иранские дроны

Кремль продолжает попытки тайно купить боеприпасы для войны против Украины в обход санкций.

Россия выкручивается, как уж на сковородке, чтобы получить оружие для войны против Украины в обход санкций.

О "российском бартере" с Ираном сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Британское издание Sky News вчера, 8 ноября, сообщило, что 20 августа Кремль отправил в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 163 дополнительных ударных дронов для использования в Украине.

Тегеран и дальше продолжает поставлять Москве беспилотники типа "Мохаджер", "Араш" и "Шахед" по воздуху и морю через иранские государственные и частные компании.

"В "Украинском центре сопротивления" сообщили, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса российское военное руководство продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного назначения), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и используют транзакции в криптовалюте, чтобы избежать отслеживания покупок. В совокупности эти отчеты свидетельствуют о том, что Кремль стремится обойти санкции, участвуя в переговорах по собственному желанию и под столом с иностранными игроками", — говорится в отчете Института.

Иранские дроны в России

Напомним, что на днях Иран впервые признал поставки России ударных дронов-камикадзе. В МИД Ирана заявили, что страна поставляла БПЛА в РФ до февраля 2022 года.

В Украине предупредили Тегеран о последствиях соучастия в преступлениях России против Украины.

Центр национального сопротивления рассказал, как Иран передает РФ ударные дроны-камикадзе. Выяснилось, что в этой обороте задействована не одна структура.