Российский Су-35 "промазал" по украинской системе ПВО и пустил в никуда дорогую дефицитную ракету

В России пилоты стреляют из высокоточного и дорогого оружия куда попало.
Российский пилот пытался атаковать позиции украинского ПВО на Николаевщине, но, слава Богу, "промазал".
Об этом упомянули в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Так, 8 ноября авиация ВС РФ нанесла авиа и ракетные удары по Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областям.
Южное оперативное командование Вооруженных Сил Украины сообщило, что 8 ноября российский Су-35 совершил обстрел ракетой Х-31 (высококлассный и дефицитный высокоточный боеприпас) по украинской системе противовоздушной обороны Баштанского района Николаевской области, но промахнулся.
Зато украинские защитники оказались точнее россиян. В отчете Генштаба о потерях оккупантов на 8 ноября говорится, что Силы обороны уничтожили две российские системы противовоздушной обороны.
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