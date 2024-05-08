Российский танк Т-90М устроил яркий фейерверк после удара ВСУ (видео)

Снаряд с дрона сбросили в "форточку" вражеской машины.

ВСУ показали мощный фейерверк, устроивший новейший "непобедимый танк РФ" Т-90М. По нему отработали пилоты подразделения аэроразведки Shadow гранатой M67.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Кадры зафиксированы в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой области.

"Мощный фейерверк из огненного дождя устроил новейший "непобедимый танк РФ" Т-90М с передатчиком помех, брошенный противником с открытым люком", – заметил журналист.

Российский танк Т-90М устроил яркий фейерверк после удара ВСУ

Напомним, боевые потери российской армии от 24 февраля 2022 года по 8 мая 2024 года ориентировочно составили личного состава около 477 430. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 970 кафиров.

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