Российский танковый полк потерял "Отца": ВСУ ликвидировали командира Алексея Караваева

Смерть Алексея Караваева "Отец". Фото: Армия TV / © соцмережі

Реклама

Украинские артиллеристы ликвидировали командира 11-го танкового полка вооруженных сил РФ майора Алексея Караваева с позывным «Отец».

Об этом сообщают российские СМИ.

Реклама

Ликвидация Алексея Караваева — подробности

По данным источников россиян, Караваева уничтожили в ночь на 4 октября, когда он направлялся проверять подчиненные подразделения.

Реклама

Отмечается, что 11-й танковый полк входит в состав 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса РФ. Пункт постоянной дислокации подразделения расположен в Калининградской области. Однако сейчас он участвует в боевых действиях на Харьковском направлении.

Смерть Алексея Караваева

Что известно об Алексее Караваеве

Согласно информации OSINT-исследователей, до назначения на нынешнюю должность майор Караваев предположительно проходил службу в 82-м мотострелковом полку РФ.

Военнослужащие этого подразделения ранее удерживали позиции на территории Волчанского агрегатного завода, где российские военные казнили украинских военнопленных.

Стоит отметить, что в январе 2026 года Сергей Тужилов с позывным «Алтай» из этого подразделения приговорен к пожизненному заключению за убийство пленных. По информации СБУ, он собственноручно расстрелял связанного украинского бойца, а также помогал организовывать и охранять места казни еще двоих пленных. Перед убийством россияне пытали украинских защитников и получали разрешение на расстрелы от своего руководства.

Реклама

11-й танковый полк под командованием Караваева уже нес существенные потери на Харьковщине. В частности, воины 425-го штурмового полка разгромили его бойцов при попытке прорыва границы у Казачьей Лопани.

В то же время Волчанский агрегатный завод, где раньше служил Караваев в составе 82-го полка, бойцы ГУР полностью освободили 24 сентября 2024 года. Во время операции украинские разведчики зачистили 30 зданий и взяли в плен около двух десятков оккупантов.

Война в Украине — последние новости

Напомним, масштабное контрнаступление украинских сил с использованием наземных и воздушных роботов позволило отбросить российские войска в Донецкой области и освободить значительные территории вблизи Лимана.

Ранее мы писали, что после раскрытия деталей операции «Вивальди» стало известно, что ВСУ начали оттеснять российские войска на Лиманском направлении еще до официальных заявлений. Украинские военные пошли в контратаку на нескольких участках фронта и возвращают под свой контроль ранее утраченные территории.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров