Российский удар 8 мая, Саммит мира и неотложные приоритеты Украины: главное из обращения Зеленского

Президент отметил, что российский удар по территории Украины 8 мая был просчитанной атакой на энергосистему.

Владимир Зеленский сообщил, что Россия нанесла очередной массированный удар по Украине в канун дня завершения Второй мировой войны в Европе. За сутки было выпущено почти 60 российских ракет и более 20 "шахедов".

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в среду, 8 мая.

"Это был просчитанный комбинированный удар против нашей энергосистемы – против электрогенерации, дамбы ГЭС, газовой инфраструктуры. Часть ракет и большинство "шахедов" удалось сбить. Я благодарю каждого нашего партнера, чьи системы ПВО сегодня сработали. Но не все российские ракеты были сбиты. К сожалению, были попадания. И много задач в ГСЧС Украины, у привлеченных служб и предприятий Благодарен всем, кто работает на сто процентов, чтобы увеличить процент генерации энергии", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что Украина продолжает переговоры с лидерами мировых государств по поводу участия в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

"Сегодня я лично пригласил на Саммит лидеров Дании, Германии, Нидерландов, Венгрии, Наследного принца Саудовской Аравии и Генерального секретаря Совета Европы", – сообщил президент.

Он поделился подробностями бесед с лидерами стран.

"Дания – мы обсудили усиление нашей ПВО, выполнение оборонных договоренностей. Нидерланды – обсудили поиск дополнительных систем Patriot. Венгрия – хороший разговор, длительный, очень много деталей… Договорились работать вместе дальше. Германия – обсудили восстановление и защиту нашей энергетики, подготовку конференции в Берлине о реконструкции. Саудовская Аравия – обсудили с Наследным принцем и наше двустороннее сотрудничество, и глобальные дела – как реально приблизить мир", – отметил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что сегодня получил доклад министра обороны и отчет Главкома.

"Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и общин, срыв любых попыток российских наступательных действий – это наши неотложные приоритеты", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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