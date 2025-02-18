Российский удар по ЧАЭС: в ГСЧС рассказали, что происходит на объекте "Укрытие"

Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы.

На Чернобыльской АЭС продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара беспилотником по объекту "Укрытие". Спасатели продолжают тушение тления.

Об этом сообщила ГСЧС.

По состоянию на 12:00 18 февраля спасатели осуществляют частичное вскрытие конструкций и тушение двух очагов тления утеплителя кровли. Для проведения работ задействованы три группы верхолазов ГСЧС.

"Постоянно осуществляется мониторинг ситуации с помощью БпЛА с тепловизором. Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы, угрозы для населения нет. Ситуация контролируемая", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный беспилотник попал в укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС.

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