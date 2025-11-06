- Дата публикации
Российский удар по Днепропетровщине: появились шокирующие фото последствий
В Камянском пострадали восемь человек, в городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из подъездов четырехэтажки.
Враг массированно атаковал город Камянское в Днепропетровской области беспилотниками. Это произошло в ночь на 6 ноября.
Об этом сообщает Днепропетровская ОГА в Telegram.
Пострадали восемь человек. В городе возникло несколько пожаров. Частично разрушены крыша и перекрытия в одном из четырехэтажных подъездов. Повреждены авто. Повреджена инфраструктура, транспортное предприятие.
БпЛА агрессора ударил и по Петропавловской общине Синельниковского района. Загорелось здание коммунального предприятия.
По Никопольщине российская армия продолжала целиться FPV-дронами и артиллерией. Била по самому Никополю и Покровской общине. Повреждены пятиэтажка, частный дом, линия электропередач.
Защитники неба уничтожили в области 13 беспилотников, сообщили в Командовании Воздушных сил.
Напомним, в ночь на вторник, 4 ноября, враг атаковал ракетой и беспилотниками Николаевскую общину Синельниковского района на Днепропетровщине. Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали, среди них двое детей.