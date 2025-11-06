- Дата публикации
Российский удар по Днепру: что известно о пострадавших
В городе повреждена четырехэтажка, информация о нанесенном ущербе уточняется.
Вечером 6 ноября российская террористическая армия нанесла удар беспилотниками по городу Днепру. Известно о четырех пострадавших от российской атаки.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Вячеслав Гайваненко.
По его информации среди пострадавших — 34-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 40, 42 и 57 лет. Все они госпитализированы — в состоянии средней тяжести.
Гайваненко добавил, что в городе повреждена четырехэтажка.
«Данные по ущербу, нанесенному врагом, продолжают уточняться», — отметил он.
Напомним, 6 ноября в Краматорской территориальной громаде вражеский дрон попал в пассажирский автобус.