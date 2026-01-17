- Дата публикации
-
Украина
- Украина
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский удар по энергетике: обесточен город возле Запорожья
Критическая инфраструктура в Вильнянске переведена на резервное питание.
Вечером в субботу, 17 января, в результате удара российской террористической армии по Запорожской области обесточен город Вильнянск, расположенный в 18 км от областного центра.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
По его словам, в результате вражеского удара возник пожар.
Из-за обесточивания города котельные в Вильнянске работают от генераторов.
Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.
«Все службы работают над восстановлением», — сообщил Федоров.
Впоследствии начальник Запорожской ОВА добавил, что критическая инфраструктура в Вильнянске переведена на резервное питание.
Напомним, вечером в субботу, 17 января, российские беспилотники второй раз за день нанесли удар по городу Харькову. Зафиксировано два попадания — в частности, в объект критической инфраструктуры.