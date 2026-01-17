Российский удар по энергетике: обесточен город возле Запорожья

Обесточивание после российского удара

Вечером в субботу, 17 января, в результате удара российской террористической армии по Запорожской области обесточен город Вильнянск, расположенный в 18 км от областного центра.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, в результате вражеского удара возник пожар.

Из-за обесточивания города котельные в Вильнянске работают от генераторов.

Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием.

«Все службы работают над восстановлением», — сообщил Федоров.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА добавил, что критическая инфраструктура в Вильнянске переведена на резервное питание.

