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- Украина
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Российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до более 100
Среди пострадавших восемь детей.
В результате ракетных ударов, нанесенных российской армией утром 18 апреля по Харькову, количество пострадавших возросло до более сотни.
Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.
«Количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось до 103», — написал он.
Мэр Харькова добавил, что среди пострадавших восемь детей.
Ранее в ГСЧС сообщили о 82 пострадавших в Харькове, из которых 6 детей. Один человек в результате российской атаки погиб.
Напомним, российская ракета разорвалась над Харьковом, чтобы поразить как можно больше людей и гражданских объектов.