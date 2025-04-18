ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Российский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до более 100

Среди пострадавших восемь детей.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
атака на Харьков

Последствия атаки на Харьков

В результате ракетных ударов, нанесенных российской армией утром 18 апреля по Харькову, количество пострадавших возросло до более сотни.

Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

«Количество пострадавших от сегодняшнего обстрела снова увеличилось до 103», — написал он.

Мэр Харькова добавил, что среди пострадавших восемь детей.

Ранее в ГСЧС сообщили о 82 пострадавших в Харькове, из которых 6 детей. Один человек в результате российской атаки погиб.

Напомним, российская ракета разорвалась над Харьковом, чтобы поразить как можно больше людей и гражданских объектов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie