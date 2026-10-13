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РФ ракетой снесла подъезд в многоэтажке: под завалами обнаружили тела трех человек, много раненых (обновлено)
Поисково-спасательная операция продолжается.
В Харькове на месте обрушения жилого дома, поврежденного в результате российской атаки, спасатели обнаружили тела трех человек.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов у Telegram.
«Под завалами дома в Холодногорском районе найдены тела трех человек…», — говорится в заявлении мэра.
Кроме трех погибших, известно о более 10 пострадавших в результате вечернего обстрела.
По словам Терехова, спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте разрушения дома.
Что сообщили спасатели
В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
«Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.
Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего подъезд был полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.
Во время ликвидации последствий вражеского удара пострадал спасатель. Его госпитализировали в больницу.
По другим адресам также зафиксированы разрушения и пожары.
На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, пиротехники, кинологи, сотрудники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что в Харькове в Холодногорском районе в результате российского удара потерпел серьезные разрушения жилой дом.
Мы ранее информировали, что враг нанес массированный удар по Харькову, применив 10 ракет типа «Бандероль».