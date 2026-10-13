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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ракетой снесла подъезд в многоэтажке: под завалами обнаружили тела трех человек, много раненых (обновлено)

Поисково-спасательная операция продолжается.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия удара по Харькову

Последствия удара по Харькову

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В Харькове на месте обрушения жилого дома, поврежденного в результате российской атаки, спасатели обнаружили тела трех человек.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов у Telegram.

«Под завалами дома в Холодногорском районе найдены тела трех человек…», — говорится в заявлении мэра.

Кроме трех погибших, известно о более 10 пострадавших в результате вечернего обстрела.

По словам Терехова, спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте разрушения дома.

Что сообщили спасатели

В результате массированной вражеской атаки на Харьков пострадали 11 человек, еще троих удалось спасти

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

«Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам города. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего подъезд был полностью разрушен. Под завалами могут находиться люди. Продолжаются работы по тушению пожара и аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Последствия вражеской атаки на Харьков

Во время ликвидации последствий вражеского удара пострадал спасатель. Его госпитализировали в больницу.

По другим адресам также зафиксированы разрушения и пожары.

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, пиротехники, кинологи, сотрудники Национальной полиции, медики, волонтеры и коммунальные службы города. Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим.

Последствия вражеской атаки на Харьков

Ранее сообщалось, что в Харькове в Холодногорском районе в результате российского удара потерпел серьезные разрушения жилой дом.

Мы ранее информировали, что враг нанес массированный удар по Харькову, применив 10 ракет типа «Бандероль».

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