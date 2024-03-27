Российский удар по Харькову: Зеленский упомянул о системах Patriot и истребителях F-16

После удара российской террористической армии по городу Харькову 27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепления украинской ПВО и ускорения предоставления Украине истребителей F-16.

Об этом идет речь в его сообщении в официальном Telegram-канале.

"Этому нет и не может быть никаких рациональных объяснений — почему "петриоты", которых в мире достаточно, до сих пор не закрывают небо Харькова и других наших городов и общин, страдающих от российских террористов", — эмоционально написал Зеленский.

По его словам, российский террор против Харькова приобретает "особую подлость".

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“Попытки загнать более миллиона людей в блекаут, постоянные удары ракет и “шахедов”. Теперь – авиабомбы. Просто по обычной улице, по домам, школе, обычной гражданской инфраструктуре”, — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский напомнил, что в настоящее время известно об одном погибшем, по меньшей мере 19 человек пострадали, среди них — дети, в частности, девочка 2022 года рождения и мальчик 2023 года рождения.

“Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Все службы работают на месте попадания, и я благодарен всем, кто изо дня в день спасает для Харькова нормальную жизнь”, — подытожил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 27 марта, во время российской атаки по Харькову пострадали по меньшей мере 16 человек, а один человек – погиб.

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