Российский удар по Киеву: повреждено одно из зданий Минобразования (фото)

Последствия удара по одному из зданий Минобразования

В результате комбинированного ракетно-дронового удара российской террористической армии 27 декабря в Киеве было повреждено одно из административных зданий Министерства образования и науки Украины.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

К счастью, среди работников министерства и посетителей пострадавших нет.

«Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы — продолжается разбор завалов и ликвидация последствий попадания», — сообщил Витренко.

По его словам, в министерстве принимают необходимые меры для обеспечения непрерывности выполнения ключевых функций в условиях временного ограничения доступа к поврежденному зданию.

«Несмотря на систематические попытки агрессора дестабилизировать деятельность государственных учреждений, Министерство образования и науки Украины работает в штатном режиме и продолжает выполнять задачи по поддержке образовательного процесса, развития науки и углубления международного сотрудничества», — подчеркнул заместитель министра.

Напомним, в результате массированного удара по Киеву 27 декабря погиб один человек. Количество пострадавших возросло до 28 человек. В частности, 13 человек госпитализировали в медучреждения города.