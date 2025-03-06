Российский удар по Кривому Рогу: в ОВА заявили, что среди пострадавших есть дети

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

В среду, 5 марта, российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу. Известно о 32 пострадавших в Кривом Роге, среди них 13-летняя девочка и 17-летний юноша.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

В результате российской атаки в Кривом Роге пострадали 32 человека. Среди раненых есть 13-летняя девочка и 17-летний юноша. Два человека находятся на амбулаторном лечении, остальных госпитализировали. Врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое и средней тяжести.

"В городе продолжают ликвидировать последствия российского террора", — говорится в сообщении.

Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Последствия атаки по Кривому Рогу / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, россияне ударили по объекту энергетики в одной из областей.

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