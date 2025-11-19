ТСН в социальных сетях

Российский удар по Львову: появились кадры последствий

Во Львове ведутся работы на месте обстрела 19 ноября. Пострадал, в частности, энергообъект.

Катерина Сердюк
Обстрел Львова 19 ноября

Обстрел Львова 19 ноября

Армия РФ 19 ноября ударила по Львову. Появились кадры последствий.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как стало известно, в результате комбинированного российского удара повреждены объекты инфраструктуры. Из-за этого возникло несколько очагов пожаров.

Разрушений испытали:

  • энергообъект;

  • деревообрабатывающее предприятие;

  • складское помещение.

«К ликвидации последствий ударов привлечены более 200 спасателей, 41 единица спецтехники и пожарный робот ГСЧС», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате атаки РФ на черте города горят гражданские склады с шинами. Пожарные прилагают все усилия для укрощения огня. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.

«К счастью, жертв нет. Все службы работают на месте. Пожалуйста, закройте окна!», — отметил городской голова.

