Российский удар по Львову: появились кадры последствий

Обстрел Львова 19 ноября

Армия РФ 19 ноября ударила по Львову. Появились кадры последствий.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как стало известно, в результате комбинированного российского удара повреждены объекты инфраструктуры. Из-за этого возникло несколько очагов пожаров.

Разрушений испытали:

энергообъект;

деревообрабатывающее предприятие;

складское помещение.

«К ликвидации последствий ударов привлечены более 200 спасателей, 41 единица спецтехники и пожарный робот ГСЧС», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате атаки РФ на черте города горят гражданские склады с шинами. Пожарные прилагают все усилия для укрощения огня. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.

«К счастью, жертв нет. Все службы работают на месте. Пожалуйста, закройте окна!», — отметил городской голова.