Российский удар по Львову: появились кадры последствий
Во Львове ведутся работы на месте обстрела 19 ноября. Пострадал, в частности, энергообъект.
Армия РФ 19 ноября ударила по Львову. Появились кадры последствий.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как стало известно, в результате комбинированного российского удара повреждены объекты инфраструктуры. Из-за этого возникло несколько очагов пожаров.
Разрушений испытали:
энергообъект;
деревообрабатывающее предприятие;
складское помещение.
«К ликвидации последствий ударов привлечены более 200 спасателей, 41 единица спецтехники и пожарный робот ГСЧС», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал, что в результате атаки РФ на черте города горят гражданские склады с шинами. Пожарные прилагают все усилия для укрощения огня. По предварительным данным, дым не представляет угрозы для здоровья.
«К счастью, жертв нет. Все службы работают на месте. Пожалуйста, закройте окна!», — отметил городской голова.