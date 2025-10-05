Российский удар по Львову: в собственном доме погибла семья

Последствия атаки

Во Львове погибла семья из четырех человек во время воздушной атаки, которую устроила Россия 5 октября.

Об этом сообщила областная прокуратура.

«В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лопаевка. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых 15-летняя девочка», — говорится в сообщении ведомства.

Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим предоставлена помощь на месте.

Также на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет. На Львовщине четверо погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский гневно отреагировал на ночной удар.

Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.