Российский удар по микроавтобусу на Сумщине: количество пострадавших возросло

В больницах Сумщины 13 людей / © Associated Press

Реклама

Российские военные нанесли прицельный удар дроном по рейсовому микроавтобусу, который двигался по дороге вблизи Николаевской сельской общины в Сумском районе. В результате атаки пострадали мирные жители — обычные пассажиры, следовавшие по гражданскому маршруту.

Об этом говорится в сообщении Сумской ОГА/ОВА.

По данным местных властей, удар был целенаправлен по пассажирскому транспорту — враг ударил прямо по людям.

Реклама

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Сум, загорелся и полностью сгорел. На этом участке дороги движение рейсового транспорта было запрещено из-за повышенной опасности, ведь россияне неоднократно атаковали это направление дронами.

Сначала сообщалось о пяти раненых, среди которых был ребенок.

Позже количество пострадавших возросло до десяти, а впоследствии до 13 человек после дополнительного обследования врачами.

Среди раненых — десять женщин, один мужчина и двое детей 8 и 15 лет.

Реклама

Два человека, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

«Игнорирование требований безопасности создает риски для жизни людей и может иметь трагические последствия. Безответственность в таких вопросах недопустима», — говорится в сообщении власти.

Движение в этой зоне ограничено. Для пассажирских перевозок разработаны резервные, более безопасные маршруты, доведенные до перевозчиков.

Отметим, что в Киеве дрон РФ оборвал жизнь талантливой 19-летней Анастасии Маслий.

Реклама

Девушка погибла в результате удара российского дрона по жилой многоэтажке Киева в ночь на 26 октября.