Российский удар по многоэтажке в Сумской области: что известно о последствиях (фото, видео)

В результате вражеского удара разрушены 15 квартир, пострадали 10 человек.
В поселке Свеса Сумской области продолжаются аварийно-спасательные работы после попадания российского КАБ в многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщили в Сумской ОВА.
В результате вражеского удара разрушены 15 квартир, повреждено остекление около 700 окон.
От преступных действий российских террористов пострадали 10 человек, из них 2 детей.
"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в лечебных учреждениях района", — сообщили в областной администрации.
Местными властями, подразделениями ГСЧС развернут штаб по ликвидации последствий вражеской атаки, который решает вопрос расселения пострадавших.
В настоящее время определены места обогрева на базе двух стационарных пунктов несокрушимости с общей вместимостью 200 человек.
Как сообщили в ГСЧС, после авиаудара спасатели эвакуировали 14 человек и спасли бабушку.
Разбор завалов продолжается.
Напомним, 4 января враг нанес авиационный удар по Свеской общине Шосткинского района Сумской области. Российский КАБ разрушил целый подъезд в жилой многоэтажке.
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