Российский удар по Николаеву: более 100 тысяч человек остались без отопления — Зеленский

Это была террористическая атака россиян, направленная именно на гражданский объект.

В результате удара российского "Шахеда" по критической инфраструктуре города Николаева более 100 тысяч человек остались без отопления.

Об этом сообщил в воскресенье, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это была террористическая атака россиян, направленная именно на гражданский объект.

“Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте, это еще раз доказывает, что россияне сражаются именно против наших людей, против жизни в Украине”, — заявил президент.

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По словам Зеленского, такие подлые действия России свидетельствуют, что в Кремле не стремятся к миру.

"Так не делают те, кто действительно хочет возобновления мира и готовится к переговорам", — заявил он.

Украинский президент сообщил, что в городе активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть отопление Николаеву, и пообещал, что украинские власти будут работать с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов.

“Так же активно нужно работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не разрешить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной. Надо дожимать Россию до мира", — подчеркнул он.

Владимир Зеленский считает, что сегодняшний удар по Николаеву, недавний удар "Шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС и другие подобные российские удары должны приводить к "сильной реакции" и совместной работе всех партнеров Украины ради принуждения России к миру.

Напомним, в ночь на 16 февраля российские оккупационные войска ударили по Николаеву "Шахедами", в результате чего в городе повреждены гражданские и инфраструктурные объекты.

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