Российский удар по Николаеву: в ГСЧС рассказали о последствиях и показали фото

По состоянию на 16:00 зарегистрировано 5 пострадавших.
В воскресенье, 17 марта, российские оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Николаеву.
Как передает ГСЧС, по состоянию на 16:00 зарегистрировано 5 пострадавших.
В результате ракетных обстрелов повреждения получили жилые дома. Предварительно повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Спасателями горения оперативно ликвидировано.
Наряд полиции обнаружил пострадавшую девушку с осколочными ранениями, которой на месте была оказана медицинская помощь и в дальнейшем госпитализировано.
Также спасатели показали фото последствий обстрелов.
Напомним, что днем 17 марта атаковала Николаев – в городе прогремели несколько взрывов. Глава ОВА Виталий Ким, рассказал, что в результате атаки в городе пострадали пять человек.
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