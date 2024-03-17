Российский удар по Николаеву: в ГСЧС рассказали о последствиях и показали фото

В воскресенье, 17 марта, российские оккупанты дважды нанесли ракетный удар по Николаеву.

Как передает ГСЧС, по состоянию на 16:00 зарегистрировано 5 пострадавших.

В результате ракетных обстрелов повреждения получили жилые дома. Предварительно повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Спасателями горения оперативно ликвидировано.

Наряд полиции обнаружил пострадавшую девушку с осколочными ранениями, которой на месте была оказана медицинская помощь и в дальнейшем госпитализировано.

Также спасатели показали фото последствий обстрелов.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Последствия атаки на Николаев, 17 марта 2024 года

Напомним, что днем 17 марта атаковала Николаев – в городе прогремели несколько взрывов. Глава ОВА Виталий Ким, рассказал, что в результате атаки в городе пострадали пять человек.

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