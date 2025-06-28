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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Российский удар по Одессе забрал жизни супругов: что известно о погибших

После ночного обстрела Одессы спасатели достали из-под завалов тела учительницы и ее мужа.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Россия ударила по Одессе

Россия ударила по Одессе / © Национальная полиция Украины

В результате попадания российского дрона в квартиру в Одессе 28 июня погибла социальный педагог Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

«В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям», — написал Труханов.

Их тела достали из-под завалов разрушенного многоэтажного дома.

Погибла педагог Екатерина Борсинская / © Facebook/Геннадий Труханов

Погибла педагог Екатерина Борсинская / © Facebook/Геннадий Труханов

Удар по Одессе 28 июня

В ночь на 28 июня 2025 года российские войска атаковали Украину 23 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитациями. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 из них.

В то же время в Одессе вражеский дрон ударил по 21-этажному жилому дому. Взрыв вызвал пожар, охвативший три этажа — 7-й, 8-й и 9-й. Люди оказались заблокированными в квартирах. По данным ОВА пострадали 14 человек, двое погибли. В то же время в прокуратуре сообщили о 17 пострадавших.

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