Российский удар по Тернополю: какими ракетами атаковали многоэтажки
Обломки российских крылатых ракет, которыми государство-агрессор нанесло удар, изучают правоохранители.
Для атаки на многоэтажки в городе Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, которые содержат компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае и Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
«По состоянию на 16.00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, которая попала в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года», — говорится в сообщении.
Обломки российских крылатых ракет, которыми государство-агрессор нанесло удар, изучают правоохранители, чтобы задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.
«Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста», — отметили в Воздушных Силах.
Украинские военные добавили, что крылатые ракеты Х-101, которыми атаковали Тернополь, были выпущены из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования «Оленья») и 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования «Энгельс» и «Украинка»).
Районы пусков — Вологодская и Астраханская области РФ.
Напомним, минувшей ночью, 19 ноября, россияне атаковали Тернополь ракетами, попав по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после российской атаки в Тернополе нет связи с 25 людьми.