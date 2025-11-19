Российский удар по Тернополю: какими ракетами атаковали многоэтажки

Разрушенный российской ракетой дом в Тернополе / © Командование Воздушных Сил ВСУ

Для атаки на многоэтажки в городе Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, которые содержат компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае и Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

«По состоянию на 16.00 найдены и идентифицированы обломки одной из крылатых ракет, которая попала в девятиэтажку 19 ноября 2025 года. Это ракета Х-101, изготовленная в четвертом квартале 2025 года», — говорится в сообщении.

Обломки российских крылатых ракет, которыми государство-агрессор нанесло удар, изучают правоохранители, чтобы задокументировать очередной террористический акт россиян против мирного населения Украины.

«Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста», — отметили в Воздушных Силах.

Украинские военные добавили, что крылатые ракеты Х-101, которыми атаковали Тернополь, были выпущены из самолетов стратегической авиации: 6-ти Ту-95МС (аэродром базирования «Оленья») и 4-х Ту-160МС (аэродромы базирования «Энгельс» и «Украинка»).

Районы пусков — Вологодская и Астраханская области РФ.

Напомним, минувшей ночью, 19 ноября, россияне атаковали Тернополь ракетами, попав по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что после российской атаки в Тернополе нет связи с 25 людьми.