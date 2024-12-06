Российский удар по Запорожью: на СТО загорелись автомобили, погибли люди (видео)

После вражеской атаки в некоторых громадах Запорожской области возникли проблемы с электроэнергией.

В пятницу, 6 декабря, российская террористическая армия нанесла удар по Запорожской области, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.

Видео с места удара опубликовал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, атака россиян оборвала жизнь трех человек.

Также читайте Слухи о наступлении РФ на Запорожье: как реагируют жители города

По предварительной информации, еще четыре человека ранены, среди них — двое детей.

“На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых”, — говорится в сообщении.

После вражеской атаки в некоторых общинах Запорожской области возникли проблемы с электроэнергией.

Россияне попали в СТО на Запорожье, загорелись автомобили

Напомним, в этот же день российская террористическая армия нанесла воздушный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

Читайте также: