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Российский удар по Запорожью: на СТО загорелись автомобили, погибли люди (видео)

Российский удар по Запорожью: на СТО загорелись автомобили, погибли люди (видео)

В Запорожской области русская армия ударила по СТО / Фото: скриншот с видео

После вражеской атаки в некоторых громадах Запорожской области возникли проблемы с электроэнергией.

В пятницу, 6 декабря, российская террористическая армия нанесла удар по Запорожской области, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.

Видео с места удара опубликовал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

По его словам, атака россиян оборвала жизнь трех человек.

По предварительной информации, еще четыре человека ранены, среди них — двое детей.

“На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых”, — говорится в сообщении.

После вражеской атаки в некоторых общинах Запорожской области возникли проблемы с электроэнергией.

Россияне попали в СТО на Запорожье, загорелись автомобили

Россияне попали в СТО на Запорожье, загорелись автомобили

Напомним, в этот же день российская террористическая армия нанесла воздушный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.

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