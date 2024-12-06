Российский удар по Запорожью: на СТО загорелись автомобили, погибли люди (видео)

После вражеской атаки в некоторых громадах Запорожской области возникли проблемы с электроэнергией.
В пятницу, 6 декабря, российская террористическая армия нанесла удар по Запорожской области, попав в станцию техобслуживания автотранспорта.
Видео с места удара опубликовал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, атака россиян оборвала жизнь трех человек.
По предварительной информации, еще четыре человека ранены, среди них — двое детей.
“На местах попадания работают чрезвычайники. Медучреждения города готовы к приему раненых”, — говорится в сообщении.
После вражеской атаки в некоторых общинах Запорожской области возникли проблемы с электроэнергией.
Напомним, в этот же день российская террористическая армия нанесла воздушный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области.
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