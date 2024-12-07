Российский удар по Запорожью: среди погибших — двое детей

Враг ударил по оживленному району города, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.

В Запорожье устанавливают личности людей, погибших в пятницу, 6 декабря, в результате террористического воздушного удара российской армии по городу. Известно, что среди 10 погибших — двое детей.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он напомнил, что враг ударил по оживленному району города, где в пятницу вечером люди просто возвращались домой.

“Получили ранения 26 человек. 10 погибли. Их личности сейчас устанавливаются. По предварительным данным, среди погибших двое детей”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 6 декабря российская террористическая армия нанесла удар по Запорожью, попав в СТО. На станции техобслуживания загорелись автомобили. В результате авиаудара погибли 10 человек, восемь из них находились в автомобилях.

Напомним, в субботу, 7 декабря, в Запорожской области объявлен День траура по погибшим от российских обстрелов, который произошел накануне.

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