Российский удар по Житомиру унес жизни двух полицейских: стали известны их имена

Из-за российского удара по зданию полиции в Житомире погибли капитан Артем Зубчук и подполковник Юлия Евдокимова. / © МВС

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Стали известны имена двух сотрудников полиции, погибших в результате российского удара 19 августа по зданию Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

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РФ ударила по полиции в Житомире — что известно о погибших

В результате вражеской атаки погибли 32-летний капитан полиции, старший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Житомирской области Артем Зубчук и 39-летний подполковник полиции, помощница начальника ГУНП в Житомирской области Юлия Евдокимова.

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Вражеские обстрелы произошли днем, когда внутри помещения находились как сотрудники, так и гражданские посетители. Во время оглашения тревоги большинство людей успело спуститься в укрытие, однако двойной прямой удар привел к гибели двух правоохранителей. Более 40 человек получили ранения, всем им оказывают медицинскую помощь. На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы.

«Трагический день не только для Национальной полиции Украины, но и всей системы МВД. Цинический и сознательный удар. Днем. Когда в помещении были не только работники, но и посетители — гражданские граждане», — отметил Иван Выговский.

Атака РФ на Житомир 19 августа 2026 / © Национальная полиция Украины

Глава МВД Иван Выговский подчеркнул, что российские войска сознательно атакуют тех, кто помогает гражданским. По его словам, этот удар является продолжением тактики врага по охоте на защитников и спасателей. Министр отметил, что полицейские, спасатели, их транспорт и здания ежедневно становятся целями не только в прифронтовых регионах, и чаще всего именно тогда, когда они оказывают помощь человеку.

Атака РФ на Житомир 19 августа — что известно

Напомним, из-за российской атаки по Житомиру днем 19 августа погибли двое полицейских, а еще 20 человек получили ранения. Удар пришелся на здание областного управления Нацполиции, где в результате обстрела вспыхнули крыша и четвертый этаж.

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К слову, украинцев предупреждают о риске массированного удара РФ в ближайшие дни.

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