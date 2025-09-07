- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1717
- Время на прочтение
- 1 мин
Российский удар прорвал самую мощную зону защиты украинской ПВО — NYT
Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти каждый месяц по количеству выпущенного оружия.
Массированный воздушный удар по Киеву, который в ночь на 7 сентября нанесла российская террористическая армия, прорвал мощнейшую зону защиты украинской ПВО. Правительственный район столицы Украины считается наиболее защищенной территорией в стране.
Об этом пишет The New-York Times
«В ночь на воскресенье оборонительные средства были прорваны, когда Россия начала крупнейшую атаку беспилотников за всю историю войны, повредив правительственное здание впервые с начала полномасштабного вторжения», — говорится в публикации.
В издании процитировали сообщение Воздушных сил, которые заявили, что девять ракет и почти 60 беспилотников избежали средств противовоздушной обороны и поразили правительственный объект.
Журналисты американского издания отметили, что Россия этой ночью запустила 805 ударных беспилотников, а также 17 крылатых и баллистических ракет.
«С прошлой осени Россия усилила атаки дронов, устанавливая новые рекорды почти ежемесячно по количеству выпущенного оружия. До воскресного нападения самая большая атака состоялась 9 июля, когда Россия запустила 728 дронов», — говорится в публикации.
Напомним, в ночь на 7 сентября Россия осуществила самый масштабный воздушный удар по Украине с начала полномасштабного вторжения.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко показала, как выглядит изнутри здание Кабинета министров после пожара, вызванного российским ударом.