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- Украина
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Российский удар уничтожил крупнейший инновационный терминал "Новой почты" в Киеве
15 июня в результате очередной ракетной атаки российской армии был уничтожен крупнейший инновационный терминал логистической компании «Новая почта» в Киеве.
В ночь на понедельник, 15 июня, российские военные в очередной раз массированно атаковали Украину. В частности, ракетные обстрелы уничтожили крупнейший инновационный терминал «Новой почты» в Киеве.
Подробности сообщил гендиректор компании Евгений Тафийчук.
«В этот терминал вложены не только денежные средства. В нем воплощены знания, опыт, амбиции и вера тысяч людей в то, что украинский бизнес может создавать объекты мирового уровня даже во время войны… Мы сделаем еще лучше, современнее, сильнее», — написал руководитель.
Ночная атака по Украине — что известно
Ночью россияне ударили по Успенскому собору в Киеве. После ночного обстрела Киево-Печерской лавры, который устроили россияне, повреждено минимум 5 объектов национального значения и несколько объектов местного значения.
Также произошел пожар в здании Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал» на площади 1 000 м², заявили в ГСЧС.
В Харькове спасатели тушили пожар от очередной атаки, когда Россия ударила по ним, сообщили в ГСЧС. Погибли пять чрезвычайников, еще по меньшей мере пять ранены. Также пострадали 4 гражданских в Холодногорском и Шевченковском районах, сообщил руководитель ОВА Олег Синегубов.
В Киевской области известно о 3 раненых после ударов РФ, среди пострадавших — ребенок 2011 года рождения. Россияне атаковали Броварской, Вышгородский, Бучанский, Фастовский и Бориспольский районы, сообщили в ОВА.
В ночь на 15 июня противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного базирования различных типов. Основное направление удара — Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.