Российский военкор показал потери окупантов под Авдеевкой (видео)

Оккупанты не могут добиться успеха, зато несут катастрофические потери.

Как известно, армия РФ начала третью волну наступления на Авдеевку. Российский военкор показал разгромленную технику окупантов, символически добавив к ролику трагическую музыку.

Видео опубликовал журналист Денис Казанский.

Российский военкор показал потери окупантов под Авдеевой

"Наступление захлебнулось кровью. "Авдеевка за 3 дня" обошлась оккупантам уже в десяток тысяч жизней", – подытожил журналист.

Заметим, что российские войска 22 ноября начали новое наступление на Авдеевку. В ISW пишут, что, вероятно, привлечены более слабые механизированные силы, чем в предыдущих волнах.

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