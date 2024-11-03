Российский военнопленный на суде признался в военном преступлении

В обвинении говорится, что россиянин произвел по меньшей мере три прицельные выстрела в украинского бойца.

Находящийся в украинском плену российский военнослужащий Дмитрий Курашов на заседании суда в Запорожье признался в военном преступлении. Его обвиняют в убийстве 41-летнего украинского стрелка Виталия Годнюка, пытавшегося сдаться в плен.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщило издание "Радио Свобода".

Россиянин Дмитрий Курашов в составе отряда "Шторм-V" в январе 2024 года атаковал украинские позиции возле села Приютное в Запорожской области. Во время боя украинский военный вышел из блиндажа, чтобы сдаться в плен, и опустился на колени, после чего был застрелен.

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В обвинении говорится, что Курашов произвел по меньшей мере три прицельных выстрела в сдававшегося в плен украинского бойца. Это было сделано по распоряжению командования.

Обвиняемый был завербован в российскую армию из тюрьмы, где отбывал наказание за воровство. Спустя несколько месяцев он попал в украинский плен.

Как сообщает корреспондент Deutsche Welle, в перерыве судебного заседания Курашов заявил, что украинского военного на самом деле застрелил медик штурмовой группы, объяснив это отсутствием возможности лечить раненого. Он уверяет, что признался в военном преступлении для того, чтобы попасть в списки обмена пленными и вернуться в Россию.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о 137 тысячах военных преступлений, которые совершили российские кафиры в Украине.

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