Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российский военный "самоуничтожился", не дождавшись ВСУ (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
977
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российский военный "самоуничтожился", не дождавшись ВСУ (видео)

Российский военный/X (Twitter)

Все чаще российские захватчики погибают благодаря филигранной работе ВСУ дронами-камикадзе.

Впрочем, один из оккупантов решил не ждать смерти от рук украинских военных. Так, горе-солдат уничтожил себя с помощью собственного гранатомета.

Кадры инцидента обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Оккупант решил лишить себя жизни без участия ВСУ

Оккупант решил лишить себя жизни без участия ВСУ

Заметим, российские военные в Украине продолжают пробивать дно – даже по отношению к "своим". К примеру, некоторым оккупантам удалось выжить после удара ВСУ, но они сразу же добили своих раненых "побратимов".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
977
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация