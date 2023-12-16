Российский военный "самоуничтожился", не дождавшись ВСУ (видео)

Все чаще российские захватчики погибают благодаря филигранной работе ВСУ дронами-камикадзе.
Впрочем, один из оккупантов решил не ждать смерти от рук украинских военных. Так, горе-солдат уничтожил себя с помощью собственного гранатомета.
Кадры инцидента обнародовал журналист Юрий Бутусов.
Заметим, российские военные в Украине продолжают пробивать дно – даже по отношению к "своим". К примеру, некоторым оккупантам удалось выжить после удара ВСУ, но они сразу же добили своих раненых "побратимов".
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