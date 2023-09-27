Российский военный снял момент прилета снаряда от ВСУ – мощное видео

На кадрах можно увидеть точный удар наших бойцов по вражеской технике.

Российский военный снял момент прилета снаряда от ВСУ. Оккупант тщетно звал товарищей на помощь.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Как отметил журналист, редко удается увидеть кадры, снятые экипажем противника изнутри пораженной техники. Это видео с ПТРК "Штурм-С" – именно тот случай. Так, российский военнослужащий за несколько секунд до прилета снаряда из украинской "Стугны" успевает приказать закрыть люки, а затем тщетно зовет товарищей.

Российский военный снял момент прилета снаряда от ВСУ

Ранее мы рассказывали, как вражеская БМП взорвалась на противотанковой мине на Авдеевском направлении. Личный состав отработали с помощью дрона.

Читайте также: