Российско-оккупационные войска ищут на Донбассе новых наемников и устраивают стычки с населением с оружием

Российско-оккупационные войска ищут на Донбассе новых наемников и устраивают стычки с населением с оружием

Однако результаты агитационной кампании России остаются неудовлетворительными.

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) боевики устраивают столкновения с местным населением с оружием. Кроме этого, оккупанты проводят агитационные кампании среди населения и набор наемников через сеть вербовочных центров.

Об этом сообщает Главное управление Министерства обороны Украины.

Военные комиссариаты российских оккупационных администраций проводят на Донбассе агитационные кампании среди населения, однако их результаты остаются неудовлетворительными. Также кафирам не удается обеспечить комплектование своих подразделений достаточным количеством новобранцев за счет населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

"Учитывая указанное, противник активизировал набор наемников через сеть вербовочных центров на территории РФ с направлением их для прохождения службы по контракту через неконтролируемые Украиной участки границы. В то же время наблюдается социальное обострение в населенных пунктах временного пребывания российских наемников, что связано с неодинаковыми столкновениями. "добровольцев" с местным населением, которые при этом используют оружие", — сообщает украинская разведка.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает наращивать свое военное присутствие на территории ОРДЛО.

Напомним, как сообщали ранее, новые спутниковые снимки частной американской компании зафиксировали, что военная техника в Беларуси находится в полусотне километров от границы с Украиной.

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