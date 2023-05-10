Российское горючее больше не попадет на украинский рынок – Кабмин принял решение

Кабмин перекрыл возможность поставлять в Украину горючее российского происхождения.
Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения, чтобы таким образом перекрыть возможность попадания российских нефтепродуктов в Украину.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.
Он отметил, что, несмотря на многочисленные санкции, запреты и эмбарго горючее российского происхождения, нефть, нефтепродукты попадали в страны ЕС, Турцию и другие страны, а оттуда и на украинский рынок, как ресурс неопределенного происхождения.
"Отныне горючее неопределенного происхождения не сможет попасть на украинский рынок. Это еще один весомый шаг для защиты наших национальных интересов и суверенитета", — подчеркнул Колесник.
Кабинет Министров Украины, дополнив Постановление N1147, заблокировал попадание российского горючего, нефти и нефтепродуктов в Украину.
Запрет будет касаться следующих видов товаров:
- нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), сырые нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (минералов), кроме сырых; продукты, в другом месте не указанные, с содержанием 70 мас% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород (минералов), причем эти нефтепродукты являются основными составными частями продуктов; отработанные нефтепродукты;
- газы нефтяные и другие углеводороды в газообразном состоянии;
- топливо моторное альтернативное, в другом месте не указано;
- биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
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