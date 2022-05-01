Российское издание оскандалилось из-за новости о приезде Анджелины Джоли в Украину

Российский глянец ELLE озадачил сообщением в соцсети новостью о приезде голливудской звезды Анджелины Джоли на запад Украины.

Так, в подписи к посту говорится, что актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев "заказывает кофе где-то поблизости". Также отмечено, что знаменитость приехала в Восточную Европу, да еще и тайком.

В самом тексте новости все же сказано, что Джоли заметили во Львове. Впрочем, ни в сообщении, ни в новости не говорится, что американская звезда находится именно в Украине.

facebook.com/ElleRussia

Кроме того, издание пишет, что Анджелина Джоли приехала в Украину в рамках миссии ООН. Но, как подтвердил официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит Джоли в Украину была ее личной инициативой и Организация Объединенных Наций отношения к этому не имеет.

Между тем, в Сети юзеры начали шутить, мол "на России запретили слово "Украина?", "у вас, наверное, уже и за слово "Украина" можно на бутылку правосудия сесть?" "Где-то вдали от вас, а не "поблизости". В Европе, во Львове Анджелина Джоли не только заказала кофе, но и узнала, что такое воздушная тревога, когда Россия бомбит Украину.

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